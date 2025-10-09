Ідеться про видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, спрямовану на підтримку осіб, які покинули свої домівки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються завдяки активній роботі волонтерів, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднили у Центрі підтримки внутрішньо переміщених осіб «Селидове.UA».

Жителі Селидівської, Вугледарської та Комарської територіальних громад поінформовані про старт попереднього запису на отримання гуманітарних наборів. Ідеться про видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, спрямовану на підтримку осіб, які покинули свої домівки через бойові дії й оселилися в Павлоградському районі у 2022–2025 роках.

Мета програми полягає у зменшенні щоденних труднощів переселенців і забезпеченні базових харчових потреб під час адаптації на новому місці проживання.

Для отримання допомоги необхідно попередньо зареєструватися в онлайн-формі, заповнивши коротку анкету. Процедура займає небагато часу, але дозволяє волонтерам ефективно організувати розподіл ресурсів та адресно підтримати тих, хто цього справді потребує.

Ініціативу реалізовують за сприяння центрів допомоги переселенцям «СЕЛИДОВЕ.UA». Їхня діяльність охоплює консультації, допомогу у відновленні документів, доступ до соціальних програм та організацію різних видів підтримки для громадян, які опинилися у складних обставинах.

Звернутися для отримання наборів можна у визначених пунктах видачі:

село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Борщагівська, 30а;

місто Кам’янське, проспект Василя Стуса, 15б;

місто Нововолинськ, вулиця Шевченка, 7.

Ці осередки забезпечують комунікацію, реєстрацію та координацію, щоб гуманітарна підтримка своєчасно надходила до кожного, хто її очікує.

