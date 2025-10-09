Дефіцит овочів у Дніпропетровській області цього сезону особливо відчутний на помідорах, які широко застосовують для приготування салатів, повідомляє Politeka.

Ціни на тепличні томати зростають через скорочення врожаю на спеціалізованих господарствах. Додатково обмежена пропозиція продукції з відкритого ґрунту після завершення піку польового виробництва посилює тиск на ринок.

За останній тиждень тепличні помідори подорожчали приблизно на 14%. Нині їх вартість коливається від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара), залежно від розміру плодів, якості та обсягів поставок. Фермери пояснюють підвищення ціни високим попитом з боку роздрібних мереж і гуртових компаній, що активно закуповують овочі. Окрім цього, закінчення сезону ґрунтових томатів також впливає на здорожчання продукції.

Експерти відзначають, що, незважаючи на подорожчання, тепличні помідори залишаються порівняно доступними для більшості споживачів. Поточна середня ціна приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року, що трохи зменшує фінансове навантаження на покупців.

У цілому дефіцит овочів у Дніпропетровській області формує ринкову ситуацію: сезонні обмеження, менший урожай і високий попит змушують громадян планувати покупки заздалегідь і розглядати альтернативні варіанти серед доступних овочів.

До слова, у Дніпропетровській області продукти також є можливість отримати безкоштовно. Літні громадяни отримують сертифікати на суму 440 гривень, які можна використати у мережі АТБ для купівлі продуктів за власним вибором.

Джерело: EastFruit

