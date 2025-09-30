Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються через ініціативу благодійного фонду «Крок з Надією», що реалізується спільно з міжнародними організаціями, повідомляє Politeka.

За даними офіційної сторінки фонду у Facebook, літні громадяни отримують сертифікати номіналом 440 гривень, які можна використати у мережі АТБ для придбання продуктів за власним вибором. Такий формат допомоги робить підтримку зручною та гнучкою, адже кожен отримувач сам визначає, що саме йому необхідно.

У проєкті беруть участь Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та торговельна мережа АТБ. Партнери забезпечують доставку та контроль за розподілом сертифікатів, щоб допомога доходила до тих, хто її потребує найбільше. Завдяки цьому ресурси розподіляються ефективно й адресно.

Отримати сертифікат можна після проходження простої реєстрації. Процедура проводиться онлайн через спеціальний Telegram-чат-бот, де учасникам пропонуються покрокові інструкції. Весь процес займає кілька хвилин, що дозволяє швидко подати заявку без зайвих паперових процедур.

Для тих, хто потребує додаткових консультацій, працює гаряча лінія. Дзвінки приймаються з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00, а контакти доступні на ресурсах фонду. Це забезпечує допомогу при реєстрації або використанні сертифіката.

Програма «Крок з Надією» демонструє ефективність об’єднання ресурсів партнерів, дозволяючи літнім людям отримати базові товари без складнощів. Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області стають важливим засобом підтримки, що допомагає старшому поколінню відчувати турботу та впевненість у повсякденному житті.

