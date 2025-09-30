Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются по инициативе благотворительного фонда «Крок з Надією», реализуемого совместно с международными организациями, сообщает Politeka.

По данным официальной страницы фонда Facebook , пожилые граждане получают сертификаты номиналом 440 гривен, которые можно использовать в сети АТБ для приобретения продуктов по собственному выбору. Такой формат помощи делает поддержку удобной и гибкой, ведь каждый получатель сам определяет, что ему необходимо.

В проекте принимают участие Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и торговая сеть АТБ. Партнеры обеспечивают доставку и контроль за распределением сертификатов, чтобы помощь доходила до тех, кто в ней нуждается больше всего. Благодаря этому ресурсы распределяются эффективно и адресно.

Получить сертификат можно после прохождения простой регистрации. Процедура проводится через специальный Telegram-чат-бот, где участникам предлагаются пошаговые инструкции. Весь процесс занимает несколько минут, что позволяет быстро подать заявку без лишних бумажных процедур.

Для нуждающихся в дополнительных консультациях работает горячая линия. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 13.00 до 18.00, а контакты доступны на ресурсах фонда. Это обеспечивает помощь при регистрации или использовании сертификата.

Программа «Крок з Надією» демонстрирует эффективность объединения ресурсов партнеров, позволяя пожилым людям получить базовые товары без сложностей. Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области становятся важным средством поддержки, что помогает старшему поколению чувствовать заботу и уверенность в повседневной жизни.

