Дефицит овощей в Днепропетровской области в этом сезоне особенно ощутим на помидорах, широко применяемых для приготовления салатов, сообщает Politeka.

Цены на тепличные томаты растут из-за сокращения урожая в специализированных хозяйствах. Дополнительно ограниченное предложение продукции по открытому грунту после завершения пика полевого производства усиливает давление на рынок.

За последнюю неделю тепличные помидоры подорожали примерно на 14%. В настоящее время их стоимость колеблется от 35 до 55 гривен за килограмм (0,85–1,33 доллара) в зависимости от размера плодов, качества и объемов поставок. Фермеры объясняют повышение цены высоким спросом со стороны розничных сетей и оптовых компаний, активно закупающих овощи. Кроме того, окончание сезона грунтовых томатов также влияет на удорожание продукции.

Эксперты отмечают, что несмотря на удорожание, тепличные помидоры остаются сравнительно доступными для большинства потребителей. Текущая средняя цена примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024 года, что несколько уменьшает финансовую нагрузку на покупателей.

В целом, дефицит овощей в Днепропетровской области формирует рыночную ситуацию: сезонные ограничения, меньший урожай и высокий спрос заставляют граждан планировать покупки заранее и рассматривать альтернативные варианты среди доступных овощей.

К слову, в Днепропетровской области продукты также имеют возможность получить бесплатно. Старики получают сертификаты на сумму 440 гривен, которые можно использовать в сети АТБ для покупки продуктов по собственному выбору.

Источник: EastFruit

