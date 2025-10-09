Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську з 1 жовтня 2025 року запровадила тимчасові зміни, через які електронні сервіси частково недоступні, повідомляє Politeka.

Комунальне підприємство «Електроавтотранс» ІФ інформує, що протягом кількох місяців користувачі не матимуть можливості здійснювати оплату через платформу EasyPay. Опція зчитування QR-кодів у цьому застосунку залишатиметься вимкненою орієнтовно до грудня 2025 року.

Починаючи з 25 вересня поточного року, продаж електронних квитків через EasyPay офіційно припинився. При цьому проїзні, придбані раніше, діяли лише до 30 вересня включно. Пасажирам радять завчасно враховувати ці строки при плануванні маршруту, щоб уникнути труднощів у пересуванні містом.

У період недоступності зазначеного сервісу передбачено альтернативні методи розрахунку. Можна скористатися QR-кодами інших платіжних систем, зокрема Portmone, Monobank чи ПриватБанк. Це забезпечує можливість безконтактної оплати та збереження зручності під час користування транспортом.

Обмеження мають тимчасовий характер і спрямовані на вдосконалення системи розрахунків, підвищення стабільності роботи та покращення якості обслуговування пасажирів. Громадянам радять підготуватися заздалегідь і перейти на доступні способи оплати, щоб поїздки залишалися комфортними й без перебоїв.

Отже, нова система оплати проїзду в Івано-Франківську передбачає короткострокове вимкнення EasyPay із жовтня 2025 року, проте зберігає можливість здійснювати безготівкові розрахунки через перевірені платформи, гарантує стабільність транспортування й зручність користування громадським транспортом.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам