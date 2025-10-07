Підвищення тарифів на тепло у Львівській області забезпечує баланс між фактичним споживанням і покриттям постійних витрат підприємства.

Підвищення тарифів на тепло у Львівській області у Дрогобичі набуло чинності з 1 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

Рішення було ухвалено виконавчим комітетом міської ради 16 вересня 2025 року під номером 269 і діятиме до 30 вересня 2026 року.

Для мешканців тарифи залишаються незмінними, відповідно до рівня станом на 24 лютого 2022 року, що дозволяє сплачувати послугу без додаткового навантаження. Водночас інші категорії користувачів — бюджетні установи, організації, релігійні структури та інші — переходять на економічно обґрунтовану двоставкову систему.

Двоставкова схема включає дві складові. Перша — умовно-змінна, сплачується лише в опалювальний сезон і залежить від фактичного обсягу спожитої теплової енергії у Гкал. Вона покриває витрати на паливо та електроенергію, стимулюючи економне використання ресурсів як споживачами, так і підприємством. Друга — умовно-постійна, розподіляється рівномірно протягом року незалежно від наявності опалення.

Ця частина розраховується за одиницю приєднаного теплового навантаження і покриває постійні витрати: розподіл газу, електроенергію для циркуляції теплоносія, водопостачання та водовідведення, ремонт котелень і мереж, зарплату, податки та амортизацію.

Отже, підвищення тарифів на тепло у Львівській області забезпечує баланс між фактичним споживанням і покриттям постійних витрат підприємства. Система гарантує ефективне функціонування мереж, стабільне теплопостачання та прозорі умови для населення, яке залишиться захищеним від несподіваних фінансових навантажень.

