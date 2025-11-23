Графік відключення води на тиждень з 24 по 30 листопада у Полтаві зачепить вулику кількість адрес, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення води на тиждень з 24 по 30 листопада у Полтаві введуть через масштабний ремонт колектора, повідомляє Politeka.

Про графік відключення води на тиждень з 24 по 30 листопада проінформували у "Полтававодоканал".

Водопостачання в облцентрі не буде з 9:00 25.11 до 9:00 27.11 за такими адресами:

Левада, Поділ, Климівка, 1100-річчя Полтави 2 4, А. Грицая 10 12а, Анни Ярославни, Астрономічна, Бабичів Яр 15/2 27/1 18 34, В. Чорновола 4 14/16 7 13а 20 22, Вільямса 1 6, Воскресенський узвіз 7 9 4 8, Гладкого, Гоголя, Громадська, Д. Коряка 2а 5 7 19.

Дарвіна, Державного Прапора, Докучаєва 1/7 3 10, Дослідна 2 14 3 5 9, Європейська 17 35 4 60, Заячий 1 2/5 8 10б, Зіньківська 8 8а 14 18 36 36а, І. Банка 3 15, Історична, Капельгородського, Капітана В. Кісельова 3, Квітуча 6 8, Кірхова, Козака 8 18а, Короленка 3 16а 16в, Котляревського 11 15 17 6 10 16 30 32а.

Кричевського, Л. Гусака 2 16/28, Леоніда Полтави, Літературна, Ломоносова, Лугова, М. Духова, М. Токаревського, Магдебурзького Права 1/9 21 2 18, Мазурівська 14, Міщенко 3 9а 2 8, Монастирська, Мясоєдова 1 37Б 2 18, Надворсклянська, Небесної Сотні 1/23 9/17 2 12 11/21 55 16 66 30 32/2.

Нижня Колонія, Нижньофабриканська, Новозіньківська, О. Вишні 2, О. Лютого, О. Мешко 45 55 38 48, Охтирський Шлях, П. Загайка, П. Орлика 1 23/2 2/16 32 29 33а 40а 44а, Підгірна, Підмонастирська, Покровська, Просвіти 1 7 8 12/9 13, Р. Кириченко 1а 7 7а 11 11а 15/62 20 24а 32, Рєпіна, Родини Пальчикових.

С. Антонця 1/2 7 17 85 2 18 20 36, С. Петлюри 24 24б 27, Садівництва, Садова 4 20 3 23, Сінна 2/47 4 14 16 20 26 30/80, Сковороди 1 27а 2 28 29 43а 32 44, Соборності 1 29/15 33 41в 45 2 34 40 40д 42б 44 46в, Сонячна, Спаська, Стрітенська 1 41 47 57б 2 44, Театральна 4/6 8, УПА 3 3б 4 9/68.

Чамарин Яр, Чорновола 3 5 2 2б, Шведська 3 49 6 66А, Шевченко 3 19 4 34 41 47 60 62 78а, Шолом-Алейхема, Ю. Матвійчука 1 9 2 15 31/25 41/28 53 6 22 32 44 52 56б 64 66а 69 75 83а 88 91 97а, Яківчанський Яр, Ярослава Мудрого, Інститутський проріз 5а 17 12 30 34 72, Майдан Незалежності 1 1а 3 7 2 20/1, Миколаївський узвіз 1 7 4, площа Конституції 3 13 2 10.

Подільський узвіз, 1-й Прорізний, 1-й Театральний, 1-й Тупик, пров. 2-й Прорізний, 2-й Театральний, Андріївський 2а 8, Баварський, Бистрівський, Ботанічний, Бульварний, В. Данилейка, В. Обсерваторний, Вагонний, Глиняний, Гнєдича, Гористий, Госпітальний, Грабовського, К. Товкача, Малий, Михайліченка, Новозіньківський.

П. Болбочана, Пам’яті Жертв Голокосту, Перевізний, Піддубного, Полтавський Яр, Проїзний, Прямокутний, Р. Шухевича, Сінний, Сковороди, Суконний 1 9а 4 16, Танкістів, Товарний, Шкільний 10 36 4 4б, Яровий, О. Кобилянської, ім. Героя України, В. Грицаєнка 11 31 4 26д, Соборний майдан.

Місцевим радять враховувати графік відключення води на тиждень з 24 по 30 листопада у Полтаві при плануванні свого побуту.

