Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області набрало чинності з 10 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає виконавчий комітет Південноукраїнська.

Рішення стосується холодного водопостачання, каналізації, а також опалення та гарячої води. Нові тарифи на холодну воду становлять 43,08 гривні за кубометр, а відведення стоків — 57,60 грн із ПДВ. Ці ціни почали діяти відразу, оскільки на них не поширюється державний мораторій.

Що стосується тепла та гарячого водопостачання, заплановані тарифи складають 714 грн за 1 Гкал для опалення, гаряча вода з рушникосушкою — 100,1 грн/м³, без — 77,81 грн/м³. Для населення поки що діють старі розцінки 2022 року — 412,78 гривень за 1 Гкал, різницю компенсує держава.

Представники виконкому пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відображає реальні витрати підприємства на водопостачання та каналізацію, а питання опалення буде врегульоване після завершення дії мораторію.

лампи

Мешканцям радять врахувати нові ціни при плануванні сімейного бюджету, щоб уникнути несподіваних витрат.

Незважаючи на таку ситуацію, яка змушує українців витрачати більше, є й хороші новини, пов'язані з фінансами. У Миколаївській області люди мають можливість отримати грошову допомогу. Така підтримка передбачена Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Щоб отримати відповідну грошову допомогу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву разом із пакетом документів.

