Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відображає реальні витрати підприємства на водопостачання та каналізацію.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області набрало чинності з 10 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає виконавчий комітет Південноукраїнська.

Рішення стосується холодного водопостачання, каналізації, а також опалення та гарячої води. Нові тарифи на холодну воду становлять 43,08 гривні за кубометр, а відведення стоків — 57,60 грн із ПДВ. Ці ціни почали діяти відразу, оскільки на них не поширюється державний мораторій.

Що стосується тепла та гарячого водопостачання, заплановані тарифи складають 714 грн за 1 Гкал для опалення, гаряча вода з рушникосушкою — 100,1 грн/м³, без — 77,81 грн/м³. Для населення поки що діють старі розцінки 2022 року — 412,78 гривень за 1 Гкал, різницю компенсує держава.

Представники виконкому пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відображає реальні витрати підприємства на водопостачання та каналізацію, а питання опалення буде врегульоване після завершення дії мораторію.

Мешканцям радять врахувати нові ціни при плануванні сімейного бюджету, щоб уникнути несподіваних витрат.

Незважаючи на таку ситуацію, яка змушує українців витрачати більше, є й хороші новини, пов'язані з фінансами. У Миколаївській області люди мають можливість отримати грошову допомогу. Така підтримка передбачена Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Щоб отримати відповідну грошову допомогу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву разом із пакетом документів.

