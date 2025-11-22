Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі надається виключно тим, хто не має достатніх ресурсів для забезпечення житлових потреб.

Звернутися за отриманням помешкання можуть конкретні категорії громадян. Відповідно до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», право на безоплатну квартиру мають особи, що потребують державної підтримки.

Серед них:

люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, які не можуть проживати у спільному житлі;

громадяни, які мешкають у аварійних будівлях;

діти-сироти після завершення навчання без власного помешкання;

внутрішньо переміщені особи, які втратили житло або не мають житла на підконтрольній Україні території;

сім’ї, де житлова площа на одного члена менша за 7 квадратних метрів;

громадяни з дуже низьким середньомісячним доходом.

Станом на 2025 рік першочергово право на житло мають такі категорії:

сім'ї загиблих військових;

реабілітовані жертви політичних репресій;

учасники бойових дій, ветерани та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи;

діти-сироти та діти з інвалідністю;

громадяни, що постраждали від стихійних лих або надзвичайних ситуацій;

багатодітні родини з п’ятьма і більше дітьми.

Щоб отримати соціальне житло, необхідно:

Звернутися до місцевого органу влади за фактичним місцем перебування. Надати документи, які підтверджують право на пільгу або перебування у складних життєвих умовах. Пройти перевірку житлових умов для оцінки потреби. Отримати рішення житлової комісії про постановку на квартирний облік. Очікувати на виділення житла або компенсацію відповідно до черги.

Держава забезпечує таким чином тимчасовий прихисток для найбільш вразливих категорій, створюючи умови для стабільного проживання навіть у складні часи.

Джерело: 24 Канал.

