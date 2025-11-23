Графік відключення газу на тиждень з 24 по 30 листопада у Рівненській області принесе тимчасові незручності для місцевих жителів.

Графік відключення газу на тиждень з 24 по 30 листопада у Рівненській області оприлюднили, щоб мешканці змогли заздалегідь спланувати свої справи і уникнути незручностей, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», графік відключення газу на тиждень з 24 по 30 листопада у Рівненській області включає ремонтні роботи у кількох населених пунктах.

У селі Верба 25.11 з 9:00 до завершення робіт тимчасово припинять газопостачання до 352 споживачів. Роботи стосуватимуться таких вулиць:

Дубенська, Григорія Сковороди, Шкільна, Грушевського, Церковна 4, Воля, Кременецька, Гончариха, Застав’я I, Застав’я II, Застав’я III.

У той самий день, 25.11 з 8:00 плануються ремонтні роботи у селах Ільпінь та Орестів на Здолбунівщині. Через це тимчасово не буде блакитного палива у восьми комунально-побутових об’єктах та 781 домогосподарстві у селах Ільпінь, Орестів, Кошатів і П’ятигори.

Графік відключення газу на тиждень з 24 по 30 листопада у Рівненській області також передбачає незручності для сіл Горбаків та Шкарів.

Там роботи розпочнуться 25.11 з 8:00. Блакитного палива не буде у трьох комунально-побутових об’єктах та 590 домогосподарствах.

Окрім того, 25.11 з 9:00 будуть проводити ремонтні заходи у місті Острог. Тимчасово газопостачання припинять до восьми споживачів, зокрема на вулицях Д. Яворницького та Ринок.

Працівники Острозької дільниці забезпечать відновлення газопостачання одразу після завершення робіт. Мешканцям радять заздалегідь подбати про побутові потреби та перевірити газові прилади.

