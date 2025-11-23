График отключения газа на неделю с 24 по 30 ноября в Ровенской области обнародовал, чтобы жители смогли заранее спланировать свои дела и избежать неудобств, сообщает Politeka.
Как сообщает местный филиал ООО «Газораспределительные сети Украины», график отключения газа на неделю с 24 по 30 ноября в Ровенской области включает ремонтные работы в нескольких населенных пунктах.
В селе Верба 25.11 с 9:00 до завершения работ временно прекратят газоснабжение до 352 потребителей. Работы будут касаться следующих улиц:
Дубенская, Григория Сковороды, Школьная, Грушевского, Церковная 4, Воля, Кременецкая, Гончариха, Заставье I, Заставье II, Заставье III.
В тот же день, 25.11 с 8:00, планируются ремонтные работы в селах Ильпинь и Орестов на Здолбуновщине. Поэтому временно не будет голубого топлива в восьми коммунально-бытовых объектах и 781 домохозяйстве в селах Ильпинь, Орестов, Кошатов и Пятигоры.
График отключения газа в неделю с 24 по 30 ноября в Ровенской области также предусматривает неудобства для сел Горбаков и Шкаров.
Там работы начнутся 25:11 с 8:00. Голубого топлива не будет в трех коммунально-бытовых объектах и 590 домохозяйствах.
Кроме того, 25.11 с 9:00 будут проводить ремонтные мероприятия в городе Острог. Временно газоснабжение прекратят до восьми потребителей, в том числе на улицах Д. Яворницкого и Рынок.
Работники Острожского участка обеспечат возобновление газоснабжения сразу после завершения работ. Жителям советуют заранее позаботиться о бытовых нуждах и проверить газовые приборы.
