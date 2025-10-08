Робота для пенсіонерів у Миколаївській області дозволяє залишатися активними, отримувати стабільний дохід і працювати в комфортних умовах.

Робота для пенсіонерів у Миколаївській області пропонує кілька актуальних вакансій із офіційним оформленням та стабільним доходом, повідомляє Politeka.

Інформацію про відкриті посади надає сайт work.ua.

Охоронне підприємство «Віп-Охорона» шукає охоронців для роботи на подобовій основі. Зарплата становить 5 000–5 500 грн із гарантованими вчасними виплатами. Основні обов’язки включають забезпечення охорони приміщень і збереження майна. Вимоги: порядність, відсутність судимостей, без шкідливих звичок, бажано мати досвід у сфері охорони. Графік роботи — половина доби. Вакансія доступна для людей старшого віку та осіб з інвалідністю, умови нескладні.

Неурядова організація Apopo запрошує на посаду Kennel Assistant у Миколаєві. Зарплата становить 27 000 грн на місяць до податків. Обов’язки: годування, вигул, грумінг, контроль здоров’я собак, прибирання та дезінфекція розплідників, забезпечення фізичної активності тварин та дотримання дієт. Перевага надається кандидатам із досвідом роботи з тваринами. Вакансія відкрита для чоловіків, жінок, пенсіонерів і людей з обмеженими можливостями.

Сервіс доставки Glovo запрошує кур’єрів у Миколаєві на піших, велосипедних, мото- та автомобільних маршрутах. Заробіток може сягати 40 000 грн на місяць із виплатами щодня або щотижня. Кур’єр самостійно формує графік, а компанія забезпечує страхування під час роботи. Для початку достатньо зареєструватися онлайн та мати паспорт, а для роботи на авто — водійські права та техпаспорт. Пропозиція доступна студентам, пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Отже, робота для пенсіонерів у Миколаївській області дозволяє залишатися активними, отримувати стабільний дохід і працювати в комфортних умовах, обираючи зручний графік та вид діяльності відповідно до власних можливостей.

