Через рішення, яке було прийнято НКРЕКП, станеться підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Миколаївській області, повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Очікується підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Миколаївській області. Це рішення стало результатом детального перегляду та оновлення тарифної політики, проведеного Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на основі ретельного аналізу роботи енергетичних компаній за останні роки.

Основна мета цих змін полягає у залученні додаткових фінансових ресурсів, які будуть спрямовані на погашення накопичених боргів перед НЕК «Укренерго» та забезпечення стабільного функціонування енергетичної системи в осінньо-зимовий період 2025–2026 років. Окрему увагу приділено підготовці інфраструктури до підвищених навантажень під час опалювального сезону та підвищенню надійності постачання електроенергії населенню й бізнесу.

Як зазначили в НКРЕКП, зміни насамперед стосуватимуться тарифів на розподіл електроенергії. Голова комісії Юрій Власенко наголосив, що підвищення тарифів є необхідним кроком для компенсації недоотриманих доходів операторів системи розподілу, які було виявлено під час попередніх перевірок. Нові умови тарифоутворення охоплять 18 операторів, що працюють за моделлю RAB-тарифів — системою, яка враховує інвестиційну вартість активів і стимулює розвиток енергомереж через залучення інвестицій.

Очікується, що додаткові надходження, які енергетичні компанії отримають у період із вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані на зменшення заборгованості перед оператором системи передачі, а також на фінансування заходів для стабільної роботи енергомереж під час осінньо-зимового сезону.

За словами члена правління НЕК «Укренерго» Івана Юрика, значна частина цих коштів піде на підтримку генерації електроенергії, що є ключовим чинником забезпечення безперебійного енергопостачання.

Фахівці прогнозують, що для побутових споживачів підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Миколаївській області матиме мінімальний вплив і практично не позначиться на сумі щомісячних рахунків. Водночас бізнес-сектор може відчути зміни більш помітно: зростання витрат на електроенергію може призвести до збільшення собівартості виробництва та, як наслідок, вплинути на ціни товарів і послуг у регіоні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: українцям доступні виплати до 11 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області: де можна отримати різні види продовольчої допомоги.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.