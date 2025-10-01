Из-за решения, принятого НКРЭКУ, произойдет повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Николаевской области, сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Ожидается повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Николаевской области. Это решение стало результатом детального пересмотра и обновления тарифной политики, проведенного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на основе тщательного анализа работы энергетических компаний за последние годы.

Основная цель этих изменений заключается в привлечении дополнительных финансовых ресурсов, направленных на погашение накопленных долгов перед НЭК «Укрэнерго» и обеспечение стабильного функционирования энергетической системы в осенне-зимний период 2025-2026 годов. Отдельное внимание уделено подготовке инфраструктуры к повышенным нагрузкам во время отопительного сезона и повышению надежности снабжения электроэнергией населению и бизнесу.

Как отметили в НКРЭКУ, изменения, прежде всего, будут касаться тарифов на распределение электроэнергии. Глава комиссии Юрий Власенко подчеркнул, что повышение тарифов является необходимым шагом для компенсации недополученных доходов операторов системы распределения, которые были обнаружены во время предварительных проверок. Новые условия тарифообразования охватят 18 операторов, работающих по модели RAB-тарифов — системы, учитывающей инвестиционную стоимость активов и стимулирующей развитие энергосетей через привлечение инвестиций.

Ожидается, что дополнительные поступления, которые энергетические компании получат с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены на уменьшение задолженности перед оператором системы передачи, а также на финансирование мер по стабильной работе энергосетей во время осенне-зимнего сезона.

По словам члена правления НЭК «Укрэнерго» Ивана Юрыка, значительная часть этих средств пойдет на поддержку генерации электроэнергии, что является ключевым фактором обеспечения бесперебойного энергоснабжения.

Специалисты прогнозируют, что для бытовых потребителей повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Николаевской области будет иметь минимальное влияние и практически не отразится на сумме ежемесячных счетов. В то же время бизнес-сектор может почувствовать изменения заметнее: рост затрат на электроэнергию может привести к увеличению себестоимости производства и, как следствие, повлиять на цены товаров и услуг в регионе.

