Работа для пенсионеров в Николаевской области позволяет оставаться активной, получать стабильный доход и работать в комфортных условиях.

Работа для пенсионеров в Николаевской области предлагает несколько актуальных вакансий по официальному оформлению и стабильному доходу, сообщает Politeka.

Информацию об открытых должностях предоставляет сайт work.ua.

Охранное предприятие «Вип-Охрана» ищет охранников для работы на посуточной основе. Зарплата составляет 5000–5500 грн с гарантированными своевременными выплатами. Основные обязанности включают обеспечение охраны помещений и сохранность имущества. Требования: порядочность, отсутствие судимостей, без вредных привычек, желательно обладать опытом в сфере охраны. График работы – половина суток. Вакансия доступна для людей постарше и лиц с инвалидностью, условия несложные.

Неправительственная организация Apopo приглашает на должность Kennel Assistant в Николаеве. Зарплата составляет 27 000 грн. в месяц до налогов. Обязанности: кормление, выгул, груминг, контроль здоровья собак, уборка и дезинфекция питомников, обеспечение физической активности животных и соблюдение диет. Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы с животными. Вакансия открыта для мужчин, женщин, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Сервис доставки Glovo приглашает курьеров в Николаеве на пеших, велосипедных, мото- и автомобильных маршрутах. Заработок может достигать 40 000 грн в месяц с выплатами ежедневно или еженедельно. Курьер самостоятельно формирует график, а компания обеспечивает страхование во время работы. Для начала достаточно зарегистрироваться онлайн и иметь паспорт, а для работы на авто - водительские права и техпаспорт. Предложение доступно студентам, пенсионерам и людям с инвалидностью.

Следовательно, работа для пенсионеров в Николаевской области позволяет оставаться активными, получать стабильный доход и работать в комфортных условиях, выбирая удобный график и вид деятельности в соответствии с собственными возможностями.

