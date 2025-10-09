Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області зачепило кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.
Ми зібрали інформацію про міста, де відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області.
У 2025 році ріст розцінок на ЖКП торкнувся Вознесенська. Тепер за централізоване водопостачання жителі платять 34,89 гривні за кубічний метр з ПДВ, а за водовідведення - 11,06. Такі зміни вже стали відчутними у сімейних бюджетах.
Окрім Вознесенська, значне підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відбулося і в Очакові. Там затвердили нові розцінки на воду та водовідведення через подорожчання енергоресурсів і скорочення обсягів водопостачання.
Також додаткове навантаження створили пориви на каналізаційних мережах. За останні три роки стан самопливних мереж міста погіршився на 80%.
Три каналізаційні колектори пошкоджені, а загальна довжина пошкоджених ділянок становить 1500 метрів, що потребує додаткових витрат на перекачку стоків. Тому місцеві мешканці змушені платити більше: 90,40 грн за кубічний метр водопостачання та 101,30 - за водовідведення.
У самому Миколаєві представники ОСББ виступили з критикою двоставкової ціни на опалення, встановленої ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".
За словами людей, нова схема нарахувань змушує жителів щороку переплачувати значні суми, навіть у літні місяці, коли опалення не використовується.
