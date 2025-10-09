Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відчутно вдарило по гаманцях місцевих жителів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області зачепило кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

Ми зібрали інформацію про міста, де відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області.

У 2025 році ріст розцінок на ЖКП торкнувся Вознесенська. Тепер за централізоване водопостачання жителі платять 34,89 гривні за кубічний метр з ПДВ, а за водовідведення - 11,06. Такі зміни вже стали відчутними у сімейних бюджетах.

Окрім Вознесенська, значне підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відбулося і в Очакові. Там затвердили нові розцінки на воду та водовідведення через подорожчання енергоресурсів і скорочення обсягів водопостачання.

Також додаткове навантаження створили пориви на каналізаційних мережах. За останні три роки стан самопливних мереж міста погіршився на 80%.

Три каналізаційні колектори пошкоджені, а загальна довжина пошкоджених ділянок становить 1500 метрів, що потребує додаткових витрат на перекачку стоків. Тому місцеві мешканці змушені платити більше: 90,40 грн за кубічний метр водопостачання та 101,30 - за водовідведення.

У самому Миколаєві представники ОСББ виступили з критикою двоставкової ціни на опалення, встановленої ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

За словами людей, нова схема нарахувань змушує жителів щороку переплачувати значні суми, навіть у літні місяці, коли опалення не використовується.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: українцям доступні виплати до 11 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області: де можна отримати різні види продовольчої допомоги.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.