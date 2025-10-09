Новий графік руху поїздів зі Львова вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця", проте зміни носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" на Телаграм-каналі.
«Укрзалізниця» запрошує пасажирів вирушити у мальовничу подорож осінніми Карпатами та відкрити для себе красу гір у найяскравішу пору року. Починаючи з 17 жовтня, компанія запускає низку регіональних поїздів за новим графіком руху поїздів зі Львова.
«Укрзалізниця» створила зручні прямі маршрути, які дозволять комфортно та швидко дістатися Ворохти у період з 17 по 19 жовтня.
Новий графік руху поїздів зі Львова виглядає наступним чином:
17 та 19 числа:
№807/808 сполученням Львів – Ворохта вирушатиме о 08:02 та прибуватиме до пункту призначення о 13:02.
17 та 18 жовтня:
№808/807 Ворохта – Львів відправлятиметься о 14:37 та прибуватиме о 19:56.
18-ого:
Поїзд №810 Львів – Івано-Франківськ вирушатиме о 07:28 та прибуватиме о 10:03.
Поїзд №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта відправлятиметься о 11:18 та прибуватиме о 13:02.
19 числа:
Поїзд №852/851 Ворохта – Коломия вирушатиме о 14:37 та прибуватиме о 17:14.
На цих маршрутах курсуватиме сучасний та комфортний дизель-поїзд типу ДПКр-3, який забезпечить зручну подорож для пасажирів. Цей рухомий склад також працюватиме на рейсі №819/820 Коломия – Львів 16 жовтня. Відправлення поїзда заплановане на 16:07 з прибуттям о 19:56.
Пасажири вже можуть придбати квитки на ці рейси — вони доступні на офіційному сайті та в мобільному застосунку «Укрзалізниці», а також у залізничних касах по всій країні.
