Новий графік руху транспорту в Запоріжжі створить певні незручності для місцевих мешканців, тож розповідаємо, кого це зачепить.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі стосується кількох популярних трамвайних маршрутів, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сайті міської ради, Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради проінформувало про новий графік руху транспорту в Запоріжжі.

Він вводиться через ремонтні роботи на коліях, що триватимуть ще впродовж одного дня. Місцеві мешканці мають врахувати це під час планування своїх поїздок, адже деякі рейси рухатимуться в обмеженому режимі.

Згідно з інформацією мерії, новий графік руху транспорту в Запоріжжі буде чинним 9 жовтня. Саме цього дня працівники комунальних служб продовжуватимуть аварійно-відновлювальні роботи на трамвайній колії між зупинками Шкільна та Майдан Вернадського.

Роботи почалися ще 8 жовтня і їх планують завершити за кілька годин, однак на цей час буде повністю перекрито ділянку проїзду для трамваїв №3, №14 і №16.

У проміжку з 9:30 до 14:30 ремонтники замінюватимуть пошкоджені рейки, які потребували термінового оновлення.

Такі заходи, за словами комунальників, необхідні для безпеки та стабільної роботи міського електротранспорту. Вони запевняють, що ремонт проводять максимально оперативно, аби мешканці не відчули значних незручностей.

Тож місцевим варто врахувати, що №3 і №16 курсуватимуть лише до трамвайного депо, не доїжджаючи до центральної частини міста. Натомість, маршрут №14 тимчасово працюватиме у скороченому форматі від Автостради до Майдану Волі.

