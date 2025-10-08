Новый график движения транспорта в Запорожье создаст определенные неудобства для местных жителей, поэтому рассказываем, кого это тронет.

Новый график движения транспорта в Запорожье относится к нескольким популярным трамвайным маршрутам, сообщает Politeka.

Как говорится на сайте городского совета, Управление по транспортному обеспечению и связи Запорожского городского совета проинформировало о новом графике движения транспорта в Запорожье.

Он вводится из-за ремонтных работ на путях, которые продлятся еще в течение одного дня. Местные жители должны учесть это при планировании своих поездок, ведь некоторые рейсы будут двигаться в ограниченном режиме.

Согласно информации мэрии, новый график движения транспорта в Запорожье будет действовать 9 октября . Именно в этот день работники коммунальных служб будут продолжать аварийно-восстановительные работы на трамвайном пути между остановками Школьной и Майданом Вернадским.

Работы начались еще 8 октября и их планируют завершить через несколько часов, однако к этому времени будет полностью перекрыт участок проезда для трамваев №3, №14 и №16.

В промежутке с 9:30 до 14:30 ремонтники будут заменять поврежденные рельсы, требующие срочного обновления.

Такие меры, по словам коммунальщиков, необходимы для безопасности и стабильной работы городского электротранспорта. Они уверяют, что ремонт проводят максимально оперативно, чтобы жильцы не испытали значительных неудобств.

Поэтому местным следует учесть, что №3 и №16 будут курсировать только в трамвайное депо, не доезжая до центральной части города. Вместо этого маршрут №14 временно будет работать в сокращенном формате от Автострады до Майдана Воли.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили