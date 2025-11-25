Дефицит продуктов в Киевской области отражается, прежде всего, на рынке масла и сопутствующих категориях.

Дефицит продуктов в Киевской области усугубился из-за сложностей с выращиванием подсолнечника на южных территориях, сообщает Politeka.

Больше всего пострадала Херсонщина: засуха 2025 заставила аграриев частично уничтожать посевы, а после разрушения Каховской ГЭС орошение стало невозможным. Осадки оставались на минимальном уровне, что еще больше усугубило ситуацию.

Правобережные площади долгое время страдали от сухости, поэтому плантации подсолнечника пришлось либо перепахивать, либо выкорчевывать. Первые показатели урожайности составили всего 0,2–0,3 т/га. Дополнительными факторами стали весенние заморозки, ураганы, шквалы и нашествие саранчи, нанесшие еще большие потери.

Специалисты отмечают, что, несмотря на локальные проблемы, продовольственный баланс страны не находится в критическом состоянии. В степных зонах Кировоградщины, Полтавщины, Николаевщины и Одесщины условия оказались более благоприятными. Благодаря этому ожидается общий сбор в пределах 13,5-14 млн. тонн.

Впрочем, региональные рынки уже сталкиваются с уменьшением объемов переработки. Предприятия частично переориентировались на сою и рапс, а запасы семян подсолнечника сократились. Это повлекло за собой дефицит масла, который напрямую испытали потребители. Летом 2025 розничная цена литра достигла 80,62 грн, индекс потребительских цен в июле составил 100,4.

В сети АТБ бутылка 0,9 л стоила 72,27 грн, тогда как у Сильпо аналогичный товар имел отметку 96,99. Таким образом, дефицит продуктов в Киевской области отражается, прежде всего, на рынке масла и сопутствующих категориях. В магазинах уже фиксируют повышение стоимости, покупателям рекомендуют просматривать корзины и искать более выгодные предложения.

