График отключения света в Полтавской области на 26 ноября предусматривает временные перерывы в электроснабжении ряда населённых пунктов Лубенского района, сообщает Politeka.

Работы будут проводиться в сетях АО «Полтаваоблэнерго» с 08:00 до вечера.

В селе Грушковка обесточат улицы Заяровскую, Леси Украинки, Алексея Припутная и Победы. Возобновление подачи электричества ожидается около 17:00.

В Короваях без света останутся переулок Василия Колищака, улицы Калиновой, Косинской, Леси Украинки, Победы, Садова и Шевченко. Ремонты будут продолжаться в течение дня.

Жители Лутайки временно не будут получать электроэнергию на улицах Вишневой, Мира, Набережной, Свободы, Сергея Сороки и Школьной. Причиной станет проведение плановых ремонтов и техобслуживания линий.

В Полевом и Саевке работы коснутся центральных и периферийных улиц, включая Полев, Вячеслав Лысенко, Левадскую и Набережную.

Сербиновка и Слободо Петровка также попадают в график. Здесь обесточат ул. Братьев Криворучков, Вишневой, Мира, Садовой, Свободы и Шевченко.

В Новой Петровщине, Синяковщине, Белоусовке, Богодаровке, Гильцах, Чернухах работы повлияют на 2-ю Центральную, Левую, Правую, Садовую, Третью, Центральную и близлежащие переулки. Причиной станет техническое обслуживание, капремонт и присоединение новых потребителей.

Согласно последним данным, электроснабжение будет возобновлено после завершения ремонта в каждом селе. Местные жители просят учесть график отключений при планировании повседневных дел.

График отключения света в Полтавской области обновляется на 26 ноября в случае изменения планов или погодных условий. Потребителям советуют следить за сообщениями от АО "Полтаваоблэнерго".

