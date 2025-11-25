Работа для пенсионеров в Одессе включает предложения в продажах, на складе и в аптечной сфере, что позволяет получать доход, оставаться активными и применять приобретенные навыки.

Работа для пенсионеров в Одессе открывает новые возможности, ведь несколько местных фирм обнародовали актуальные вакансии для тех, кто хочет трудоустроиться, сообщает Politeka.

Актуальные предложения украинцам предоставляет сайт work.ua.

Компания «Капитал Мебель» приглашает торгового представителя . В список обязанностей входят продажа мебели, ведение переговоров, презентация ассортимента, сопровождение заказов и оформление сделок. Требуют опыт продаж, хорошие коммуникативные навыки. Работникам компенсируют расходы на горючее, предоставляют служебный транспорт при необходимости, оформляют официально и предусматривают бонусы. Начальные выплаты во время испытательного срока – от 30 000 гривен; в дальнейшем ожидается ставка 40-50 тыс.

Сеть «ПивасовЪ» открыта для грузчиков . Режим работы – шесть смен в неделю с одним выходным в воскресенье; оплата составляет 500 гривен в смену. Локация – склад возле Старо-Николаевской дороги. Основные требования: ответственность и физическая выносливость.

Аптечная сеть "Экспресс-Мед" ищет фармацевтов на ночные дежурства. Требуется профильное образование и практика; оплата начинается с 1000 гривен за ночное дежурство, предусмотренные премии. Возможна частичная занятость, удобные графики; место работы – улица Пастера рядом с инфекционной больницей.

Работа для пенсионеров в Одессе включает предложения в продажах, на складе и в аптечной сфере, что позволяет получать доход, оставаться активными и применять приобретенные навыки. Подробности смотрите на work.ua или обращайтесь к работодателям. Объявления актуальны, обращайтесь.

