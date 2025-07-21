Місцевих мешканців попередили про тимчасові незручності у вигляді обмежень руху в Одесі, тож розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Одесі на ділянці узвозу Віталія Блажка триватиме щонайменше до початку серпня, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міськради, обмеження руху в Одесі стосується узвозу Віталія Блажка, де досі тривають роботи над дренажною системою. Масштаб проєкту виявився більшим, ніж очікували, тому міський голова підписав розпорядження про продовження робіт.

Через продовження інженерних заходів проїзд транспорту на даній ділянці, яку багато хто ще називає Маринеска, залишається закритим щонайменше до 2 серпня. Основна причина такого рішення - тривалий процес облаштування дренажу, що має зупинити зсуви ґрунту.

Волога, яка накопичується після дощів, призводить до розмивання схилу, тому зараз інженери намагаються створити систему, яка зможе це контролювати.

Разом із обмеженням руху в Чернівцях виникли й коригування маршрутів громадського транспорту. Зміни торкнулись кількох автобусних і трамвайних напрямків. Наприклад, автобуси під номерами 168, 240 і 250 тепер курсують у напрямку Пересипських мостів з новими поворотами.

Вони оминають перекриту частину через вулиці Пастера, Ольгіївську, Старопортофранківську, а далі вже узвіз Ольгіївський і Балківську. Автобуси №105, 121, 145, 146 та 242 також змінюють маршрут і тепер рухаються через Преображенську, провулок Футуристів, Військовий узвіз, далі на Приморську і Чорноморського козацтва.

Трамваї №7 і №3 теж підлаштовуються: один тимчасово змінює кінцеву зупинку, інший заходить на Старосінну площу.

Міська влада наголошує, що всі роботи проводяться через загрозу подальшого просідання ґрунту. У регіоні це проблема не нова, особливо в зонах зі складним рельєфом. Тож дренажна система, яку монтують зараз, має стати на заваді серйозним обвалам у майбутньому.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни