Местных жителей предупредили о временных неудобствах в виде ограничений движения в Одессе, так что рассказываем об этом подробнее.

Ограничение движения в Одессе на участке спуска Виталия Блажко продлится по меньшей мере до начала августа, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе горсовета, ограничение движения в Одессе касается спуска Виталия Блажко, где до сих пор продолжаются работы над дренажной системой. Масштаб проекта оказался больше, чем ожидалось, поэтому городской голова подписал распоряжение о продолжении работ.

Из-за продолжения инженерных мероприятий проезд транспорта на данном участке, который многие называют Маринеска, остается закрытым по меньшей мере до 2 августа. Основная причина такого решения – длительный процесс обустройства дренажа, который должен остановить оползни.

Накапливающаяся после дождей влага приводит к размыванию склона, поэтому сейчас инженеры пытаются создать систему, которая сможет это контролировать.

Вместе с ограничением движения в Черновцах возникла и корректировка маршрутов общественного транспорта. Изменения коснулись нескольких автобусных и трамвайных направлений. К примеру, автобусы под номерами 168, 240 и 250 теперь курсируют в направлении Пересыпских мостов с новыми поворотами.

Они обходят перекрытую часть через улицы Пастера, Ольгиевскую, Старопортофранковскую, а дальше уже спуск Ольгиевский и Балковскую. Автобусы №105, 121, 145, 146 и 242 также меняют маршрут и теперь двигаются через Преображенскую, переулок Футуристов, Военный спуск, далее на Приморское и Черноморское казачество.

Трамваи №7 и №3 тоже подстраиваются: один временно сменяет конечную остановку, другой заходит на Старосенную площадь.

Городские власти подчеркивают, что все работы проводятся из-за угрозы дальнейшего проседания почвы. В регионе эта проблема не нова, особенно в зонах со сложным рельефом. Поэтому дренажная система, которую монтируют сейчас, должна помешать серьезным обвалам в будущем.

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