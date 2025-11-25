Прогноз погоды в Харькове на неделю с 26 ноября по 2 декабря указывает на неустойчивую атмосферу, требующую подготовки.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 26 ноября по 2 декабря ожидается переменная погода с колебанием температуры и периодическими осадками, сообщает Politeka.

Синоптики отмечают, что этот период характеризуется умеренным ветром и неустойчивыми ночными показателями, которые следует учитывать при планировании активностей на улице.

26 ноября днем ​​воздух прогреется до +6°C, ночью температура опустится до -1°C. Юго-восточный ветер с порывами до 6 м/с создаст ощущение легкого прохладного духа. 27 числа дневные показатели останутся около +6°C, а ночные поднимутся до +1°C.

В выходные, 28–30 ноября, ожидается потепление. Суббота принесет +9°C днем ​​и +6°C ночью, ветер северный до 10 м/с. Осадки в жидком эквиваленте составят около 1,3 мм, поэтому небольшой дождь возможен преимущественно во второй половине дня. В воскресенье 30 числа температура днем ​​будет колебаться около +6°C, осадки не прогнозируются.

В начале следующей недели, 1–2 декабря, Харьков будет испытывать умеренное похолодание. Понедельник сулит дневные +10°C и ночные +7°C, ветер южный и юго-западный, слабый, с порывами до 4–5 м/с. Во вторник дневные столбики термометров опустятся до +5°C, ночная – до +3°C, ожидаются единичные дождевые капли. Среда сохранит прохладную тенденцию, а воздух останется в пределах +3…+6°C днем.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 26 ноября по 2 декабря указывает на неустойчивую атмосферу, требующую подготовки к кратковременным осадкам и резким изменениям температуры. Жителям города рекомендуется учитывать эти колебания при планировании прогулок и рабочих дел на открытом воздухе, а также одеваться в соответствии с изменяющимися условиями.

