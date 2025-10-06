Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області розпочався згідно з планом і супроводжується комплексними заходами з підготовки енергетичних та комунальних систем, інформує Politeka.

Міністерство розвитку громад та територій України підтвердило, що регіон здатен повністю забезпечити населення теплом і гарячою водою. 11 вересня в Запоріжжі відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, де оцінили стан готовності до зими. На даний час рівень підготовки основних об’єктів перевищує 80%, а завершення всіх робіт заплановано до офіційного старту сезону.

Перевірено приблизно 116 тисяч житлових будинків із 145 тисяч. Значну увагу приділили соціальним установам: із понад 25 тисяч закладів уже готові більше 21 тисячі, серед яких близько 8 тисяч дитсадків, понад 10 тисяч шкіл та понад 3 тисячі медичних об’єктів. Роботу забезпечують 14,6 тисячі котелень. Відремонтовано сотні котлів, а майже 14 тисяч кілометрів теплотрас приведені до експлуатаційного стану.

Системи водопостачання і водовідведення також перевіряються. На сьогодні оглянуто більше 1,4 тисячі кілометрів водопровідних та понад 220 кілометрів каналізаційних мереж. Додатково здійснюється перевірка насосних станцій, очисних споруд і свердловин. У прифронтових районах із 4 511 житлових будівель підготовлено 3 651, серед соціальних об’єктів – 333, а також 179 котелень і 488 кілометрів теплотрас. Паралельно створюються запаси палива для стабільного функціонування в опалювальний період.

Для підтримання електропостачання регіон використовує когенераційні установки: потреби покриті повністю, 59 одиниць підтверджені до постачання, 28 уже доставлені, 9 введені в експлуатацію. У результаті початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області відбувається організовано й гарантує надійне забезпечення теплом та основними послугами навіть у складних умовах.

