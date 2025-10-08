Держава передбачила соціальну грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області, які не мають права на пенсію через недостатню кількість страхового стажу, пише Politeka.net.
Про це деталі розкрили у Пенсійному фонді України.
Щоб мати право на пенсію у 60 років у 2025 році, громадяни повинні мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо ця умова не виконана, вийти на пенсію можна пізніше:
- у 63 роки — при наявності не менше 22 років стажу;
- у 65 років — за наявності не менше 15 років стажу.
У разі, якщо до 65 років людина не набрала достатньої кількості страхового стажу, вона має право на державну соціальну допомогу. Ця виплата призначається тим, чий середньомісячний сукупний дохід за останні 6 місяців не перевищує прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році він становить 2361 гривню.
Розмір соціальної допомоги для пенсіонерів у Черкаській області
Згідно із законодавством, базовий розмір виплати для осіб, які не мають права на пенсію, становить 30% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у 2025 році дорівнює 708,3 гривні.
При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів №265 від 26 березня 2008 року, якщо щомісячна сума не досягає прожиткового мінімуму, держава здійснює адресну доплату, яка компенсує різницю до повного розміру мінімальної суми — тобто до 2361 гривні. Завдяки цьому громадянин отримує необхідну суму для базового забезпечення своїх потреб.
Як оформити соціальну грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області
Подати заяву можна кількома способами:
- Особисто — у сервісному центрі територіального управління Пенсійного фонду України або через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування (сільської, селищної чи міської ради), а також у ЦНАПі.
- Онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок ПФУ або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) із використанням кваліфікованого електронного підпису.
- Поштою — надіславши документи на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах: українцям безкоштовно надають важливу послугу.
Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області: у ПФУ попередили, коли українцям можуть відмовити у допомозі.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: українців готові підтримати, що варто знати.