Стало відомо, як оформити соціальну грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області.

Держава передбачила соціальну грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області, які не мають права на пенсію через недостатню кількість страхового стажу, пише Politeka.net.

Про це деталі розкрили у Пенсійному фонді України.

Щоб мати право на пенсію у 60 років у 2025 році, громадяни повинні мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо ця умова не виконана, вийти на пенсію можна пізніше:

у 63 роки — при наявності не менше 22 років стажу;

у 65 років — за наявності не менше 15 років стажу.

У разі, якщо до 65 років людина не набрала достатньої кількості страхового стажу, вона має право на державну соціальну допомогу. Ця виплата призначається тим, чий середньомісячний сукупний дохід за останні 6 місяців не перевищує прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році він становить 2361 гривню.

Розмір соціальної допомоги для пенсіонерів у Черкаській області

Згідно із законодавством, базовий розмір виплати для осіб, які не мають права на пенсію, становить 30% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у 2025 році дорівнює 708,3 гривні.

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів №265 від 26 березня 2008 року, якщо щомісячна сума не досягає прожиткового мінімуму, держава здійснює адресну доплату, яка компенсує різницю до повного розміру мінімальної суми — тобто до 2361 гривні. Завдяки цьому громадянин отримує необхідну суму для базового забезпечення своїх потреб.

Як оформити соціальну грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області

Подати заяву можна кількома способами:

Особисто — у сервісному центрі територіального управління Пенсійного фонду України або через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування (сільської, селищної чи міської ради), а також у ЦНАПі.

Онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок ПФУ або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Поштою — надіславши документи на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.

