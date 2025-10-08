Стало известно, как оформить социальную денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области.

Государство предусмотрело социальную денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области, не имеющих права на пенсию из-за недостаточного количества страхового стажа, пишет Politeka.net.

Об этом подробно раскрыли в Пенсионном фонде Украины.

Чтобы иметь право на пенсию в 60 лет в 2025 году, граждане должны иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если это условие не выполнено, выйти на пенсию можно позже:

в 63 года - при наличии не менее 22 лет стажа;

в 65 лет - при наличии не менее 15 лет стажа.

В случае, если до 65 лет человек не набрал достаточное количество страхового стажа, он имеет право на государственную социальную помощь. Эта выплата назначается тем, чей среднемесячный совокупный доход за последние 6 месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году он составляет 2361 гривну.

Размер социальной помощи для пенсионеров в Черкасской области

Согласно законодательству, базовый размер выплаты для лиц, не имеющих права на пенсию, составляет 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в 2025 году равняется 708,3 гривны.

При этом согласно постановлению Кабинета Министров №265 от 26 марта 2008 года, если ежемесячная сумма не достигает прожиточного минимума, государство осуществляет адресную доплату, которая компенсирует разницу до полного размера минимальной суммы — то есть до 2361 гривны. Благодаря этому, гражданин получает необходимую сумму для базового обеспечения своих потребностей.

Как оформить социальное пособие для пенсионеров в Черкасской области

Подать заявление можно несколькими способами:

Лично в сервисном центре территориального управления Пенсионного фонда Украины или через уполномоченных лиц органов местного самоуправления (сельского, поселкового или городского совета), а также в ЦНАПе.

Онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение ПФУ или через Единый государственный вебпортал электронных услуг (Портал Действие) с использованием квалифицированной электронной подписи.

По почте – отправив документы в адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины.

