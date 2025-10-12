Обленерго оголосило нові графіки відключення світла для Вінниці та області на наступний тиждень – із 13 по 19 жовтня 2025 року.

У Вінницькій області протягом тижня з 13 по 19 жовтня 2025 року енергетики будуть проводити планові роботи в мережах і застосовувати відповідні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У місті Вінниця графіки відключення світла діятимуть 13, 14, 15 та 17 жовтня, але будуть локальними, лише для окремих вулиць та адрес, повний список яких можна знайти на сайті обленерго.

При цьому більшість обмежень електропостачання в регіоні діятимуть орієнтовно з 9:00 до 17:00, пише Politeka.

У Гайсинському районі електромереж часткові знеструмлення відбуватимуться:

14 жовтня – Ладижин, Дмитренки, Басаличівка, Бубнівка, Бережне, Гнатівка, Маньківка, Кочурів;

з 13 по 15 – Гайсин;

17 – Грузьке, Огіївка, Кіблич.

У межах Жмеринського району електромереж у Вінницькій області графіки відключення світла з 13 до 19 жовтня діятимуть у таких населених пунктах: Жмеринка, Тартак, Біликівці, Сьомаки, Браїлів, Леляки, Рів, Почапинці, Носківці, Травневе, Вознівці, Станіславчик, Тарасівка.

У Тульчинському районі ЕМ без електроенергії протягом наступного тижня частково залишаться мешканці населених пунктів Тульчин, Бурдії, Юрківка, Левківці, Шура-Копіївська, Журавлівка, Капки, Мазурівка.

А детальну інформацію про планові знеструмлення в регіоні з усіма адресами та датами шукайте на сайті обленерго.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала про підвищення тарифів на тепло.

Також Politeka повідомляла про нове подорожчання продуктів: на що найбільше переписали цінники.

Крім того, Politeka розповідала про новий графік руху поїздів "Укрзалізниці".