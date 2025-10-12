У Одесі відкривають є можливості для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів, щоб залишатися соціально активним і мати хороший дохід.

Робота для пенсіонерів в Одесі пропонує гнучкі умови, стабільну оплату та можливість поєднувати працю з особистими справами, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на сайті work.ua, робота для пенсіонерів в Одесі охоплює різні напрямки та рівні відповідальності.

Наприклад, старший викладач англомовної програми в приватний ліцей Study.ua може отримувати від 40 000 до 45 000 і повинен відповідати за формування та координацію команди викладачів, організацію навчального процесу, ведення внутрішньої документації та підготовку навчально-методичних матеріалів.

Тут пропонують офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку та лікарняні, професійні тренінги та корпоративні заходи.

Також доступна позиція оператора контакт-центру в компанії Taxi 838 із зарплатою 20 000–26 000 гривень та можливістю заробляти більше через додаткові бонуси. Співробітник приймає дзвінки, обробляє замовлення та надає інформацію про послуги компанії.

Графік 2/2 із можливістю обирати час змін. Компанія пропонує безкоштовне навчання та цілодобову підтримку від досвідчених працівників.

Ще одним варіантом є робота для пенсіонерів в Одесі продавцем-консультантом мобільних телефонів та аксесуарів у Techno Case. Заробітна плата складає 25 000–35 000 плюс відсоток від продажу.

Компанія працює понад 15 років і має більше 200 магазинів по всій Україні. Стажування оплачують із першого дня. Графік 4/3 або 5/2, надаються 15 видів грошових бонусів щомісяця, оплачуються заняття спортом та курси іноземних мов.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Одеській області: в ПФУ попередили, кому відмовлять у допомозі.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: що потрібно знати українцям, які шукають прихисток.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: що варто знати українцям, яким необхідна підтримка.