В Одессе открывают возможности для тех, кто ищет работу для пенсионеров, чтобы оставаться социально активным и иметь хороший доход.

Работа для пенсионеров в Одессе предлагает гибкие условия, стабильную оплату и возможность совмещать труд с личными делами, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua, работа для пенсионеров в Одессе охватывает разные направления и уровни ответственности.

К примеру, старший преподаватель англоязычной программы в частный лицей Study.ua может получать от 40 000 до 45 000 и должен отвечать за формирование и координацию команды преподавателей, организацию учебного процесса, ведение внутренней документации и подготовку учебно-методических материалов.

Здесь предлагают официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные, профессиональные тренинги и корпоративные мероприятия.

Также доступна позиция оператора контакт-центра компании Taxi 838 с зарплатой 20 000–26 000 гривен и возможностью зарабатывать больше через дополнительные бонусы. Сотрудник принимает звонки, обрабатывает заказы и предоставляет информацию об услугах компании.

График 2/2 с возможностью выбора времени смен. Компания предлагает бесплатное обучение и круглосуточную поддержку опытных работников.

Еще одним вариантом является работа для пенсионеров в Одессе продавцом-консультантом мобильных телефонов и аксессуаров в Techno Case. Заработная плата составляет 25 000-35 000 плюс процент от продаж.

Компания работает более 15 лет и имеет более 200 магазинов по всей Украине. Стажировку оплачивают с первого дня. График 4/3 или 5/2, предоставляются ежемесячно 15 видов денежных бонусов, оплачиваются занятия спортом и курсы иностранных языков.

