Залізничники заздалегідь попереджають пасажирів про коригування маршрутів та новий графік руху поїздів в Полтавській області.

Новий графік руху поїздів в Полтавській області вводиться компанією-перевізником "Укрзалізницею", проте лише на частину експресів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

Відбудуться зміни у русі приміських експресів та вводять новий графік руху поїздів в Полтавській області у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Залізничники заздалегідь попереджають пасажирів про коригування маршрутів та графіків, аби громадяни мали можливість завчасно спланувати поїздки.

Протягом 1, 2, 3, 4, 5 та 8 грудня експрес №6532, що курсує за напрямком Кременчук – Полтава-Південна, тимчасово прямуватиме лише до станції Кобеляки.

Інший експрес — №6533 за маршрутом Полтава-Південна – Кременчук — у ці ж дні рухатиметься до станції Нові Санжари, де завершуватиме рейс. Таке обмеження пов’язане з необхідністю забезпечення умов для безпечного проведення ремонтних робіт на окремих ділянках колії.

Окремі зміни передбачені й на 9 та 10 грудня. У ці дні поїзд №6532, що курсує між Кременчуком і Полтавою-Південною, працюватиме за оновленим розкладом. Відправлення з початкової станції перенесено на 9:22 замість звичного часу 8:32, а прибуття до кінцевої станції очікується о 12:32 замість 11:35. Пасажирів просять врахувати зміни, плануючи ділові чи особисті поїздки.

Крім того, у період із 8 по 12 грудня тимчасово припинять курсування приміські електрички за маршрутом Ромодан – Гребінка та у зворотному напрямку. Обмеження стосуються таких поїздів: №6363, №6366, №6364 та №6365.

Залізничники просять пасажирів поставитися до тимчасових незручностей із розумінням, адже виконання ремонтних робіт є необхідною умовою для подальшого безпечного та стабільного руху поїздів на регіональних напрямках.

