Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області передбачена для окремих категорій громадян, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Олександрійській громаді, повідомляє Politeka.

Проєкт реалізується на підставі інформації, оприлюдненої Олександрівською міською радою.

Право на виплату мають кілька визначених груп. Це багатодітні родини, де кошти нараховуються на кожного члена сім’ї, люди з інвалідністю першої та другої групи, а також громадяни, яким виповнилося 80 років. Виплата для пенсіонерів і зазначених категорій становить 3 000 гривень.

Для родин із багатьма дітьми сума визначається в такому ж розмірі на кожну особу. Передбачено, що допомога надається один раз протягом року, і вона не залежить від інших соціальних чи фінансових надходжень, окрім випадків, коли отримувач перебуває на повному державному забезпеченні.

Щоб одержати кошти, потрібно підготувати пакет документів. Основний перелік містить письмову заяву, копію паспорта чи іншого посвідчення, ідентифікаційний код, довідку про реєстрацію як ВПО та банківський документ з номером рахунку IBAN.

Додатково необхідні специфічні підтвердження: особи з інвалідністю мають надати копію довідки МСЕК, витяг з висновку експертної комісії та посвідчення (за наявності). Багатодітні сім’ї повинні додати копії свідоцтв про народження дітей до 14 років і відповідні посвідчення.

Для подачі документів слід звернутися безпосередньо до Управління соціального захисту населення, яке розташоване у місті Олександрія за адресою: вулиця Шевченка, 109, кабінети 5 або 15. Саме цей орган приймає заяви та формує остаточний список одержувачів.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області є разовою підтримкою, спрямованою на найбільш вразливі категорії населення, що проживають на території громади.

