Комунальні служби міста оприлюднили графік відключення води на тиждень з 13 по 19 жовтня у Харкові.

Графік відключення гарячої води на тиждень з 13 по 19 жовтня у Харкові торкнеться низки житлових будинків, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сайті 1562, графік відключення води на тиждень з 13 по 19 жовтня у Харкові введений через планові ремонти та обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

З 01.10.25 до 31.12.25 20:00 гарячого водопостачання не буде за такими адресами: Ужвій Наталії, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 78, 82, 96, Леся Сердюка, 56, Метробудівників, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, Соборності України, 225, 271, 281.

Ще одна група місцевих мешканців потрапить під обмеження в період з 01.10.25 18:35 до 31.12.25 20:00. У цьому випадку гарячого душу тривалий час не матимуть жителі Бучми, 36, 40-А, Нескорених, 33-Д.

Харківʼянам радять врахувати графік відключення води на тиждень з 13 по 19 жовтня у Харкові при плануванні власного побуту.

Окрім цього, обмеження подачі гарячого водопостачання діє з 30.09.25 20:00 до 15.10.25 20:00 на Професора Отамановського, 7-А та Євгенія Єніна, 10, 12, 14, 16. Тут незручності пов’язані з ремонтом бойлерної установки.

Також тимчасово відсутній теплий душ в період з 08.10.25 16:20 до 15.10.25 18:01 буде на вулиці Нескорених,68 (п.1 кв. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43 ,47).

Споживачів просять врахувати розклад робіт та організувати свій побут відповідно до тимчасових незручностей. Жителі міста можуть звертатися до диспетчерських служб для уточнення деталей.

