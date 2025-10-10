Робота для пенсіонерів у Харківській області охоплює логістику, доставку й сферу харчування, пропонуючи стабільність, комфорт і гідні умови.

Робота для пенсіонерів у Харківській області представлена кількома актуальними пропозиціями, що дозволяють людям різного віку залишатися професійно активними, повідомляє Politeka.

Вакансії оприлюднені на платформі work.ua.

Компанія ТОВ «Інтерсвіт-продукт», офіційний дистриб’ютор ТМ Roshen, запрошує комплектувальника для складу у Харкові. Основні обов’язки включають формування замовлень, контроль продукції, підготовку відправок, підтримання порядку та участь у вантажних роботах. Роботодавець гарантує працевлаштування відповідно до законодавства та оплату від 23 000 до 26 000 гривень. До команди приймають студентів, осіб із інвалідністю та людей пенсійного віку без вимог до досвіду. Важливими вважаються уважність, дисципліна й готовність освоювати нові процеси.

Підприємство «Терравет» шукає водія-експедитора категорії B для перевезення зоотоварів по місту та області. Працівник відповідатиме за доставку, приймання коштів, контроль технічного стану автомобіля та складання маршрутів. Гарантовано офіційне оформлення, стабільну оплату 25 000 гривень і п’ятиденний графік.

Крім того, у мережі «Япіко» відкрита вакансія сушиста. Передбачено приготування страв, участь у формуванні меню, дотримання стандартів. Оплата — 30 000–33 000 гривень плюс відсотки. Також надаються відпустка, безкоштовне харчування, корпоративні знижки, компенсація доставки та гнучкий графік 5/2 або 4/3.

Отже, робота для пенсіонерів у Харківській області охоплює логістику, доставку й сферу харчування, пропонуючи стабільність, комфорт і гідні умови.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ розкрили, кому потрібно повторно подати заяву на допомогу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: хто зіткнеться з великими проблемами.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: отримати гроші зможуть не всі, названо головні правила.