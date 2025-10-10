Работа для пенсионеров в Харькове охватывает логистику, доставку и сферу питания, предлагая стабильность, комфорт и достойные условия.

Работа для пенсионеров в Харьковской области представлена ​​несколькими актуальными предложениями, позволяющими людям всех возрастов оставаться профессионально активными, сообщает Politeka.

Вакансии обнародованы на платформе work.ua.

Компания ООО «Интермир-продукт» , официальный дистрибьютор ТМ Roshen , приглашает комплектовщика для склада в Харькове. Основные обязанности включают формирование заказов, контроль продукции, подготовку отправок, поддержание порядка и участие в грузовых работах. Работодатель гарантирует трудоустройство в соответствии с законодательством и оплату от 23 000 до 26 000 гривен . В команду принимают студентов, лиц с инвалидностью и пенсионного возраста без требований к опыту. Важными считаются внимательность, дисциплина и готовность осваивать новые процессы.

Предприятие Терравет ищет водителя-экспедитора категории B для перевозки зоотоваров по городу и области. Работник будет отвечать за доставку, прием средств, контроль технического состояния автомобиля и составление маршрутов. Гарантировано официальное оформление, стабильная оплата 25 000 гривен и пятидневный график.

Кроме того, в сети «Япико» открыта вакансия сушистая . Предусмотрены приготовление блюд, участие в формировании меню, соблюдение стандартов. Оплата – 30 000–33 000 гривен плюс проценты. Также предоставляются отпуск, бесплатное питание, корпоративные скидки, компенсация доставки и гибкий график 5/2 или 4/3 .

Итак, работа для пенсионеров в Харьковской области включает логистику, доставку и сферу питания, предлагая стабильность, комфорт и достойные условия.

