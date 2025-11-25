График отключения света в Житомире на 26 ноября может корректироваться в зависимости от погодных условий и состояния оборудования.

График отключения света в Житомирской области на 26 ноября обнародован для Андрушевского района, где энергетики проведут масштабные работы на воздушных линиях, сообщает Politeka.

По сообщению операторов, все участки обесточат в рамках плановых мероприятий, необходимых для обновления оборудования и повышения надежности сетей.

Ремонтные бригады будут работать с 9:00 до 17:00. Большинство работ будет касаться линий, питающих Красное, Забару, Котовку и Малые Мошковцы. В перечне – десятки улиц, среди которых Бердичевская, Кооперативная, Мира, Озерная, Центральная, Ватутина, Королева, Подлесная, Апрельская, Механизации, Набережная, Заозерная и другие. Часть адресов попала под отключение из-за модернизации нескольких КТП, в том числе №43, №59, №213, №381, №397, №404.

Многие сектора отсоединят в связи с ремонтом участков, ведущих от ПС «Красное». Под работы попадают отдельные дома, уличное освещение и несколько переулков. Обновление коснется и территорий, где проходят ответвления ЛР-437-ЛР-2101, что указано в технических примечаниях.

В середине дня операторы напомнили, что график отключения света в Житомирской области на 26 ноября может корректироваться в зависимости от погодных условий и состояния оборудования. Все действия подтверждены с 14 по 16 ноября, когда были внесены соответствующие записи о принятии в работу.

Жителей просят заранее зарядить технику, позаботиться об альтернативном освещении и сохранить доступ к информационным ресурсам, ведь объем ремонтов охватывает значительную часть населенных пунктов района.

Последние новости Украины:

