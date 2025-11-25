Несколько дней в городе продлятся важные работы по подрезке деревьев, из-за чего в Одессе перекроют движение транспорта, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе ЖКС Одессы.

В Одессе перекроют движение транспорта, а ограничение необходимо для безопасного выполнения работ по подрезке деревьев и спецтехники. Они будут действовать в два этапа:

26 ноября с 08:30 до 15:30 будет перекрыт отрезок от улицы Ольгиевской до улицы Торговой.

27 ноября в этот же временной промежуток проезда ограничат на участке от улицы Торговой до улицы Всеволода Змиенко, которую также знают как Дворянскую.

Водителей призывают заранее учесть перекрытие движения транспорта в Одессе и не оставлять автомобили на указанных отрезках, ведь припаркованный транспорт затрудняет доступ техники и задерживает выполнение работ.

После недавней массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры работа электротранспорта в городе претерпела существенные перебои. Коммунальные службы производят восстановление сетей, однако проезд на отдельных маршрутах пока остается ограниченным.

Для удобства жителей организовано дополнительное транспортное сообщение. С 25 ноября начали курсировать социальные автобусы, соединяющие железнодорожный вокзал с ул. 28-й Бригады. Интервал движения составляет 20 минут.

Отдельные трамвайные маршруты работают в измененном режиме.

Трамвай №7 курсирует от 11 станции Люстдорфской дороги в Херсонский сквер.

Трамвай №10 перевозит пассажиров от Древней площади до ул. Иона Рабина.

Маршрут трамвая №20 временно заменен маршрутным такси.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: сколько дают на зимний сезон.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто из переселенцев найдет крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: как потеря урожая влияет на украинцев.