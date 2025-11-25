График отключения света в Винницкой области на 26 ноября обнародовали энергетики, сообщив о времени и перечне населенных пунктов, где планируется обесточивание, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Винницеоблэнерго .

Ограничения вводятся для поддержания стабильности сети и проведения регламентных работ.

Плановое отключение запланировано с 09:00 до 17:00. Под него попадают Большие Крушлинцы, Гавришевка, Малые Крушлинцы, Михайловка и Стадница. Во многих районах уведомление касается отдельных адресов, однако перечень охватывает значительную часть частного сектора. Жителям советуют заранее отложить работу с техникой и зарядить необходимые приборы.

В Гавришевке отключение коснется нескольких центральных улиц, где сосредоточено больше всего домохозяйств. В Крушинцах ограничения коснутся части жилых домов вдоль главных направлений. Подобная ситуация ожидается и в Малой Крушлинцы, где ремонтники будут работать на электролиниях, питающих частный сектор.

В Михайловке и Стаднице работы относятся к участкам, где зафиксирована значительная нагрузка на сеть. Энергетики отмечают, что вмешательство необходимо для уменьшения аварийности и равномерного распределения нагрузки в пиковые часы.

График отключения света в Винницкой области на 26 ноября специалисты называют частью регулярных технических мер. Потребителям рекомендуют проверить домашние приборы, подготовиться к временному перерыву и следить за обновлениями энергетической компании, ведь сроки работ могут корректироваться в зависимости от условий.

