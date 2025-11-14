Багато компаній у Вінниці запрошують на роботу пенсіонерів і обіцяють їм гарні умови, повідомляє Politeka.
Як видно із оголошень на платформі work.ua, робота для пенсіонерів у Вінниці представлена у різних сферах. Тож кожен може знайти те, що ближче до його можливостей та досвіду.
Наприклад, «Рошен-Поділля» шукає комплектувальника на склад із заробітною платою 25 000. Це офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом, виплатами двічі на місяць та можливістю професійного зростання.
Графік: з понеділка по п’ятницю, вихідні у суботу та неділю. Основні обов’язки включають комплектування товарів за накладними, пакування та організацію товарних запасів. Вимоги до кандидатів прості: уважність, акуратність і бажання навчатися.
Ще одна робота для пенсіонерів у Вінниці пропонується мережею автозаправних станцій OKKO. На вакансію заправника або молодшого оператора АЗС передбачено оклад 12 000 і додаткові чайові.
Це офіційна зайнятість із повним медичним страхуванням, оплачуваною відпусткою на 24 дні, лікарняними і стабільною виплатою зарплати. Працівникам гарантують підтримку, навчання та дружню атмосферу в колективі.
Обов’язки включають заправлення автомобілів, консультацію клієнтів і підтримання чистоти на території заправки.
Для тих, хто віддає перевагу офісу, підійде вакансія менеджера із зарплатою від 19 000 до 21 000 і можливими преміями. Роботодавець цінує уважність, знання української мови, вміння взаємодіяти з комп’ютером і швидко навчатися.
Основні обов’язки полягають у прийомі дзвінків від клієнтів, оформленні рахунків і заявок, координації працівників, зв’язку із замовниками та підготовці звітності.
