У даний час знайти роботу для пенсіонерів у Вінниці стало набагато легше, тож показуємо доступні пропозиції від роботодавців.

Багато компаній у Вінниці запрошують на роботу пенсіонерів і обіцяють їм гарні умови, повідомляє Politeka.

Як видно із оголошень на платформі work.ua, робота для пенсіонерів у Вінниці представлена у різних сферах. Тож кожен може знайти те, що ближче до його можливостей та досвіду.

Наприклад, «Рошен-Поділля» шукає комплектувальника на склад із заробітною платою 25 000. Це офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом, виплатами двічі на місяць та можливістю професійного зростання.

Графік: з понеділка по п’ятницю, вихідні у суботу та неділю. Основні обов’язки включають комплектування товарів за накладними, пакування та організацію товарних запасів. Вимоги до кандидатів прості: уважність, акуратність і бажання навчатися.

Ще одна робота для пенсіонерів у Вінниці пропонується мережею автозаправних станцій OKKO. На вакансію заправника або молодшого оператора АЗС передбачено оклад 12 000 і додаткові чайові.

Це офіційна зайнятість із повним медичним страхуванням, оплачуваною відпусткою на 24 дні, лікарняними і стабільною виплатою зарплати. Працівникам гарантують підтримку, навчання та дружню атмосферу в колективі.

Обов’язки включають заправлення автомобілів, консультацію клієнтів і підтримання чистоти на території заправки.

Для тих, хто віддає перевагу офісу, підійде вакансія менеджера із зарплатою від 19 000 до 21 000 і можливими преміями. Роботодавець цінує уважність, знання української мови, вміння взаємодіяти з комп’ютером і швидко навчатися.

Основні обов’язки полягають у прийомі дзвінків від клієнтів, оформленні рахунків і заявок, координації працівників, зв’язку із замовниками та підготовці звітності.

