В настоящее время найти работу для пенсионеров в Виннице стало намного легче, так что показываем доступные предложения от работодателей.

Многие компании в Виннице приглашают на работу пенсионеров и обещают им хорошие условия, сообщает Politeka.

Как следует из объявлений на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Виннице представлена ​​в разных сферах. Каждый может найти то, что ближе к его возможностям и опыту.

Например, Рошен-Подолье ищет комплектующего на склад с заработной платой 25 000. Это официальное трудоустройство с полным социальным пакетом, выплатами дважды в месяц и возможностью профессионального роста.

График: с понедельника по пятницу, выходные в субботу и воскресенье. Основные обязанности включают комплектование товаров по накладным, упаковку и организацию товарных запасов. Требования к кандидатам простые: внимательность, аккуратность и желание учиться.

Еще одна работа для пенсионеров в Виннице предлагается сетью автозаправочных станций OKKO. На вакансию заправщика или младшего оператора АЗС предусмотрено оклад 12 000 и дополнительные чаевые.

Это официальная занятость с полным медицинским страхованием, оплачиваемым отпуском на 24 дня, больничными и стабильной выплатой зарплаты. Работникам гарантируют поддержку, обучение и дружескую атмосферу в коллективе.

Обязанности включают заправку автомобилей, консультацию клиентов и поддержание чистоты на территории заправки.

Для тех, кто предпочитает офис, подойдет вакансия менеджера с зарплатой от 19 000 до 21 000 и возможными премиями. Работодатель ценит внимательность, знание украинского языка, умение взаимодействовать с компьютером и быстро учиться.

Основные обязанности состоят в приеме звонков от клиентов, оформлении счетов и заявок, координации работников, связи с заказчиками и подготовке отчетности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время.

Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.