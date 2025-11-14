Многие компании в Виннице приглашают на работу пенсионеров и обещают им хорошие условия, сообщает Politeka.
Как следует из объявлений на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Виннице представлена в разных сферах. Каждый может найти то, что ближе к его возможностям и опыту.
Например, Рошен-Подолье ищет комплектующего на склад с заработной платой 25 000. Это официальное трудоустройство с полным социальным пакетом, выплатами дважды в месяц и возможностью профессионального роста.
График: с понедельника по пятницу, выходные в субботу и воскресенье. Основные обязанности включают комплектование товаров по накладным, упаковку и организацию товарных запасов. Требования к кандидатам простые: внимательность, аккуратность и желание учиться.
Еще одна работа для пенсионеров в Виннице предлагается сетью автозаправочных станций OKKO. На вакансию заправщика или младшего оператора АЗС предусмотрено оклад 12 000 и дополнительные чаевые.
Это официальная занятость с полным медицинским страхованием, оплачиваемым отпуском на 24 дня, больничными и стабильной выплатой зарплаты. Работникам гарантируют поддержку, обучение и дружескую атмосферу в коллективе.
Обязанности включают заправку автомобилей, консультацию клиентов и поддержание чистоты на территории заправки.
Для тех, кто предпочитает офис, подойдет вакансия менеджера с зарплатой от 19 000 до 21 000 и возможными премиями. Работодатель ценит внимательность, знание украинского языка, умение взаимодействовать с компьютером и быстро учиться.
Основные обязанности состоят в приеме звонков от клиентов, оформлении счетов и заявок, координации работников, связи с заказчиками и подготовке отчетности.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время.
Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.
Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.