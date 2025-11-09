Обмеження руху транспорту у Вінниці на зазначеній ділянці допоможуть уникнути аварійних ситуацій і забезпечити безпеку усіх учасників дорожнього руху.

Обмеження руху транспорту у Вінниці запроваджують на вулиці Праведників світу у зв’язку з будівництвом багатоповерхових житлових будинків, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Вінницька міська рада.

Тимчасові зміни діятимуть з 4 листопада 2025 року до 3 листопада 2026 року і стосуватимуться як автомобілів, так і пішоходів. Міська рада повідомляє, що заходи безпеки передбачають встановлення огорож та облаштування тимчасових маршрутів.

Повністю перекривати рух транспорту не планують, проте у районі будівництва діятимуть обмеження, які забезпечать безпеку водіїв, перехожих і працівників об’єкта. Для пішоходів передбачено спеціальний маршрут на перехресті, що дозволить безпечно пройти територією будівництва.

Водночас проїзд спецтранспорту, включно зі швидкою допомогою, пожежними та поліцією, залишиться безперешкодним. За інформацією міської ради, обмеження стосуватимуться вздовж будинку №6 на вулиці Праведників Світу. Для організації руху встановлять дорожні знаки, технічні засоби та захисно-охоронну огорожу, відповідно до затвердженої схеми.

Отже, обмеження руху транспорту у Вінниці на зазначеній ділянці допоможуть уникнути аварійних ситуацій і забезпечити безпеку усіх учасників дорожнього руху. Мешканців просять дотримуватися вказівок і користуватися тимчасовими маршрутами, щоб пересування містом залишалося комфортним навіть під час будівництва.

Крім того, нещодавно у місті розпочали тестування нових зупинок з використанням кассельських бордюрів. Їх перевіряють на зручність для водіїв та людей з інвалідністю.

