У Вінниці запровадять обмеження руху транспорту, про які варто знати місцевим жителям, щоб уникнути незручностей.

Обмеження руху транспорту у Вінниці торкнуться однієї з вулиць обласного центру на довгий час, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Фейсбук-сторінці Вінницької міської ради, обмеження руху транспорту у Вінниці будуть введені на вулиці Праведників Світу. Тимчасові зміни триватимуть із 4 листопада 2025 року до 3 листопада 2026 року.

Часткове перекриття потрібно для проведення робіт поблизу будинку №6, аби забезпечити безпеку як працівників, так і містян.

Обмеження руху транспорту у Вінниці на вулиці Праведників Світу триватиме протягом року. Повного перекриття не буде, проте на окремих ділянках встановлять попереджувальні знаки й технічні засоби організації проїзду.

У місці проведення робіт облаштують тимчасовий прохід для пішоходів, щоб пересування залишалося безпечним. Для спецслужб: швидкої допомоги, поліції та рятувальників - залишать можливість безперешкодного проїзду.

Крім того, територію робіт обгородять, щоб уникнути випадкового доступу перехожих. За інформацією міської ради, мета таких заходів - підвищення рівня безпеки під час виконання ремонтних робіт і вдосконалення транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, нещодавно у місті розпочали тестування нових зупинок з використанням кассельських бордюрів. Їх перевіряють на зручність для водіїв та людей з інвалідністю.

Під час виїзної перевірки фахівці оцінили, як маршрутки можуть під’їжджати до бордюру, а також наскільки комфортно пасажирам із маломобільних груп заходити до салону.

Начальниця відділу безбар’єрності департаменту відновлення та розвитку міської ради Євгенія Штельмах зазначила, що такі перевірки дозволяють швидко виявляти недоліки та вдосконалювати процеси, щоб покращити безбарʼєрність у місті.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про погіршення ситуації з дефіцитом продуктів: чого чекати найближчим часом.

Також Politeka повідомляла про новий графік руху транспорту: що зміниться для пасажирів у листопаді.

Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги.