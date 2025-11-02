В Виннице введут ограничения движения транспорта, о которых следует знать местным жителям во избежание неудобств.

Ограничения движения транспорта в Виннице затронут одну из улиц областного центра на долгое время, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном Фейсбуке-странице Винницкого городского совета, ограничения движения транспорта в Виннице будут введены на улице Праведников Мира. Временные изменения продлятся с 4 ноября 2025 года по 3 ноября 2026 года.

Частичное перекрытие необходимо для проведения работ вблизи дома №6, чтобы обеспечить безопасность как работников, так и горожан.

Ограничение движения транспорта в Виннице по улице Праведников Мира будет продолжаться в течение года. Полного перекрытия не будет, однако на отдельных участках будет установлен предупреждающие знаки и технические средства организации проезда.

В месте проведения работ обустроят временный проход для пешеходов, чтобы передвижение оставалось безопасным. Для спецслужб: скорой помощи, полиции и спасателей оставят возможность беспрепятственного проезда.

Кроме того, территорию работ огородят во избежание случайного доступа прохожих. По информации городского совета, цель таких мер – повышение уровня безопасности при выполнении ремонтных работ и совершенствование транспортной инфраструктуры.

Напомним, недавно в городе приступили к тестированию новых остановок с использованием кассельских бордюров. Их проверяют на удобство водителей и людей с инвалидностью.

В ходе выездной проверки специалисты оценили, как маршрутки могут подъезжать к бордюру, а также насколько комфортно пассажирам из маломобильных групп заходить в салон.

Начальник отдела безбарьерности департамента восстановления и развития городского совета Евгения Штельмах отметила, что такие проверки позволяют быстро выявлять недостатки и усовершенствовать процессы, чтобы улучшить безбарьерность в городе.

