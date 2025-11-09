Ограничение движения транспорта в Виннице на указанном участке поможет избежать аварийных ситуаций и обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

Ограничение движения транспорта в Виннице вводится на улице Праведников мира в связи со строительством многоэтажных жилых домов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Винницкий городской совет.

Временные изменения будут действовать с 4 ноября 2025 года по 3 ноября 2026 года и будут касаться как автомобилей, так и пешеходов. Городской совет сообщает, что меры безопасности предусматривают установку заборов и обустройство временных маршрутов.

Полностью перекрывать движение транспорта не планируют, однако в районе строительства будут действовать ограничения, обеспечивающие безопасность водителей, прохожих и работников объекта. Для пешеходов предусмотрен специальный маршрут на перекрестке, что позволит безопасно пройти по территории строительства.

В то же время проезд спецтранспорта, включая скорую помощь, пожарные и полицию, останется беспрепятственным. По информации городского совета, ограничения будут касаться вдоль дома №6 на улице Праведников Мира. Для организации движения установят дорожные знаки, технические средства и защитно-охранное ограждение в соответствии с утвержденной схемой.

Следовательно, ограничение движения транспорта в Виннице на указанном участке поможет избежать аварийных ситуаций и обеспечит безопасность всех участников дорожного движения. Жителей просят следовать указаниям и пользоваться временными маршрутами, чтобы передвижение по городу оставалось комфортным даже во время строительства.

Кроме того, недавно в городе приступили к тестированию новых остановок с использованием кассельских бордюров. Их проверяют на удобство водителей и людей с инвалидностью.

