Місцеві мешканці мають бути готові до підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області.

КП "Юріївські ЖКП" заявило про підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області для споживачів різних категорій, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті, зміни стосуються централізованого водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області відбулося з урахуванням економічно обґрунтованих витрат підприємства та актуальних витрат на енергоносії, матеріали та реагенти.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області охоплює населення, бюджетні установи та інших споживачів.

Для населення розцінки на централізоване водопостачання зростуть до 69,38 грн за кубометр, що на 30,76% більше, а за централізоване водовідведення нова вартість складе 187,53 грн, що на 13,81% перевищує чинний показник.

Бюджетні організації та інші споживачі також отримають нові розцінки відповідно до типу споживання. У сфері управління побутовими відходами планується значне зростання вартості.

Збір та вивіз сміття для населення підніметься до 67,86 гривень за одну особу на місяць, що майже вдвічі більше за діючу ціну, а прийом та розміщення на полігоні - для населення сягне 174,93 грн за кубометр. Для бюджетних організацій та інших споживачів відбудеться подібне зростання.

Підприємство пояснює, що підняття цін є необхідним через постійне зростання витрат на енергію, матеріали та реагенти, а також для актуалізації виробничих витрат відповідно до фактичних обсягів надання ЖКП.

