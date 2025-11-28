З 1 грудня 2025 року ВПО та інші вразливі категорії населення можуть отримати від міжнародних організацій виплати у Полтавській області.

ВПО можуть розраховувати на виплати з 1 грудня у Полтавській області як у межах державних програм, так і завдяки міжнародним гуманітарним ініціативам.

Про грошову допомогу детальніше розповіли на порталі «Дія».

У грудні підтримка для ВПО продовжує нараховуватися у тих самих розмірах, що й раніше. Уряд не вносив змін до чинної системи щомісячних виплат.

Щомісячні суми допомоги залишаються такими:

3 000 гривень — для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 гривень — для всіх інших категорій внутрішньо переміщених осіб.

Перекази здійснюються двома траншами — 15 та 28 числа кожного місяця.

Отримати ці виплати можуть люди з інвалідністю I–III групи, родини з дітьми віком до 18 років (або до 23 років за умови навчання), домогосподарства, у яких усі члени є непрацездатними, а також інші громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Міжнародні виплати для ВПО з 1 грудня у Полтавській області

На початку грудня 2025 року ВПО та інші вразливі категорії населення можуть отримати додаткову допомогу від міжнародних організацій, серед яких ЮНІСЕФ, Червоний Хрест та Handicap International.

Програми ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ продовжує реалізовувати кілька напрямків підтримки:

Багатоцільова допомога для сімей із дітьми. Виплата спрямована на українців, що постраждали від бойових дій або були змушені залишити свої домівки. Розмір підтримки становить 10 800 грн на одну особу терміном на три місяці. Максимально допомогу можуть отримати п’ять членів однієї родини, з яких не більше двох — дорослі.

Підтримка сімей, що постраждали від ракетних ударів чи вибухів. Передбачено одноразову допомогу в розмірі 16 700 грн на домогосподарство для родин, у яких хтось був поранений або загинув унаслідок удару.

Зимова допомога для родин із неповнолітніми дітьми. Програма орієнтована на домогосподарства, що проживають у межах 10 км від лінії фронту, а також на малозабезпечені родини в зоні 10–50 км. Пріоритет віддається багатодітним та неповним родинам, а також сім’ям з дітьми з інвалідністю. Розмір виплати становить 19 400 грн для кожної родини з метою підготовки до зимового періоду.

Handicap International

Організація надає щомісячну фінансову допомогу у розмірі 2 200 грн на одну особу протягом трьох місяців. Отримати підтримку можуть ВПО, громадяни віком від 65 років із доходом менше 3 000 грн, люди з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі пенсіонери, вагітні жінки та матері, що годують немовлят.

Червоний Хрест

Червоний Хрест продовжує підтримувати малозабезпечені родини, переселенців, одиноких матерів, сім’ї з дітьми з інвалідністю, пенсіонерів, які не мають джерел доходу, а також сім’ї, що доглядають тяжкохворих дітей. Допомога становить 2 500 грн щомісяця, і її можуть продовжити залежно від потреб домогосподарства.

