Невдовзі очікується можливість подання пакета через «Дію», що має спростити доступ до безкоштовного житла для ВПО в Запоріжжі.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі стало доступнішим завдяки оновленим процедурам, які спрощують постановку переселенців на квартирний облік, повідомляє Politeka.

Механізм дає змогу людям, що втратили домівки або залишили їх через бойові дії, швидше оформити статус претендента на нове помешкання.

Подати документи можуть громадяни, котрі перебувають у складних житлових умовах. Ідеться не лише про орендарів чи мешканців гуртожитків. Право мають сім’ї з надто малою площею, особи, які живуть у зношених приміщеннях, люди з тяжкими недугами, мешканці перенаселених кімнат, а також переселенці з числа військових, осіб з інвалідністю через війну чи родин загиблих оборонців.

Важливе правило: переселенців ставлять на облік незалежно від попередньої реєстрації. Достатньо мати запис у державній базі внутрішнього переміщення. Оформлення здійснюється у громаді, де працює відповідний орган соцзахисту та де людина фактично перебуває.

Для оформлення потрібно подати заяву до виконкому місцевої ради або адміністрації підприємства, якщо житло надається за робочою адресою. Також потрібні довідки про місце проживання членів родини, підтвердження відсутності обліку в інших громадах і документи на пільги чи пріоритет.

Українці додатково надають копії довідок ВПО, посвідчення учасника бойових дій, підтвердження родинних зв’язків або акт обстеження зруйнованої оселі. Невдовзі очікується можливість подання пакета через «Дію», що має спростити доступ до безкоштовного житла для ВПО в Запоріжжі.

Рішення ухвалює виконком місцевої ради після перевірки комплектності матеріалів. Дітей-сиріт та осіб, які втратили опіку, ставлять на облік за фактичним місцем перебування, зазначеним у довідці переселенця.

