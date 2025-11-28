Обмеження руху транспорту в Хмельницькому покликане забезпечити безпеку робітників і належний догляд за деревами.

Обмеження руху транспорту в Хмельницькому запровадять на три дні на одній із вулиць міста.

Таку інформацію надає міська рада.

З 28 по 30 листопада частина вулиці Івана Пулюя, від Молодіжної до Львівського шосе, буде закрита для проїзду з 08:00 до 16:00. Причина – роботи з догляду за зеленими насадженнями, які проводить міське комунальне підприємство ринок “Ранковий”.

Водіїв закликають враховувати тимчасові зміни й за можливості обирати альтернативні маршрути.

Міська рада наголошує, що обмеження руху транспорту в Хмельницькому триватиме лише три дні та покликане забезпечити безпеку робітників і належний догляд за деревами.

Крім того, у Хмельницькій області повідомлялося про новий графік руху поїздів.

"Укрзалізниця" розпочала ремонт колій на ділянці Михайленки – Чуднів-Волинський, через що вводять новий графік руху поїздів у Хмельницькому.

Зміни будуть діяти до 11–12 грудня, залежно від конкретного рейсу. Наприкінці листопада планується також коригування розкладу на маршрутах у напрямку Рівного та Коростеня.

Зокрема, поїзд №6249 Козятин 1 – Шепетівка з 18 листопада по 12 грудня прибуватиме до Шепетівки о 08:02, а зворотній рейс №6250 відправлятиметься о 03:47.

Поїзд №6253 курсуватиме до Шепетівки з 17 листопада по 12 грудня о 13:36, а рейс у зворотньому напрямку №6254 відправлятиметься о 08:30 у той самий період.

Місцевих пасажирів закликають перевіряти актуальний розклад перед поїздкою, аби уникнути незручностей під час тимчасових змін.

Окремо у розкладі оновлено маршрути у напрямку Коростеня.

